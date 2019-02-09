Телеовощи. Выпуск 270: Метод Бауэра

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:50 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:23 —
|Новости
|01:02:46 —
|Отвечаем на вопросы
|01:03:45 —
|«Матрёшка» (Russian Doll) — 1x01—10 (премьера)
|01:10:11 —
|«Ханна. Совершенное оружие» (Hanna) — 1x01 (премьера)
|01:12:02 —
|«Королевство» — 1x03—06
|01:13:38 —
|«Каратель» — 2x06—08
|01:24:23 —
|«Звёздный путь: Дискавери» — 2x03
|01:36:58 —
|«Волшебники» — 4x03
|01:41:57 —
|«Уэйн» — 1x05—06
|01:52:36 —
|«Настоящий детектив» — 3x05
|02:04:21 —
|«Академия смерти» — 1x04
|02:11:14 —
|«Лемони Сникет: 33 несчастья» — 3x03—07 (финал сериала)
|02:41:40 —
|«Прослушка» — 1x01
|02:53:31 —
|«Вероника Марс» — 3x10 (впечатления Михаила)
|02:58:07 —
|«Легенды завтрашнего дня» — 3x14 (впечатления Юры и Льва)
|03:05:20 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 1x07 (впечатления Льва)
|03:16:12 —
|«Звёздный путь» — 3x03 (впечатления Юрия)
|03:26:31 —
|«Твин Пикс» — 3x05 (впечатления Ларисы)
|03:36:54 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:05 —
|«Форс-мажоры» — 8x13
|12:13 —
|«Булл» — 3x13
|22:04 —
|«Перерождение» — 1x03—04
|26:56 —
|Постскриптум
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