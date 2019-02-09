Данай Гурира уходит из «Ходячих мертвецов»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Сериал «Ходячие мертвецы» продолжает терять участников основного актёрского состава. После официального подтверждения слухов о продлении зомби-драмы на десятый сезон об уходе из проекта сообщила Данай Гурира — исполнительница роли Мишон.

По условиям нового контракта, актриса числится в актёрском составе следующего сезона, но её роль урезана до эпизодической. Предполагается, что после десятого сезона персонаж окончательно выйдет из повествования, зато почти наверняка появится в полнометражной трилогии в рамках зомби-франчайза с Эндрю Линкольном в главной роли.

Нынче в основном актёрском составе сериала остаются Норман Ридус, Мелисса Макбрайд, Аланна Мастерсон, Джош Макдермитт, Кристиан Серратос, Сет Гиллиам, Росс Маркванд, Остин Амелио, Том Пэйн, Хари Пэйтон и Джеффри Дин Морган.

Вторая часть девятого сезона вернётся на экраны 10 февраля с новым невероятно опасным противником из вселенной Роберта Киркмана — Шепчущимися. Скажется ли это хоть как-то на стремительно сползающих рейтингах сериала, покажет время.