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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Данай Гурира уходит из «Ходячих мертвецов»

Сериал «Ходячие мертвецы» продолжает терять участников основного актёрского состава. После официального подтверждения слухов о продлении зомби-драмы на десятый сезон об уходе из проекта сообщила Данай Гурира — исполнительница роли Мишон.

По условиям нового контракта, актриса числится в актёрском составе следующего сезона, но её роль урезана до эпизодической. Предполагается, что после десятого сезона персонаж окончательно выйдет из повествования, зато почти наверняка появится в полнометражной трилогии в рамках зомби-франчайза с Эндрю Линкольном в главной роли.

Нынче в основном актёрском составе сериала остаются Норман Ридус, Мелисса Макбрайд, Аланна Мастерсон, Джош Макдермитт, Кристиан Серратос, Сет Гиллиам, Росс Маркванд, Остин Амелио, Том Пэйн, Хари Пэйтон и Джеффри Дин Морган.

Вторая часть девятого сезона вернётся на экраны 10 февраля с новым невероятно опасным противником из вселенной Роберта Киркмана — Шепчущимися. Скажется ли это хоть как-то на стремительно сползающих рейтингах сериала, покажет время.

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Ходячие мертвецы
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