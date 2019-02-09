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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Создатели мини-сериала «Чернобыль» обещают рассказать всю правду о катастрофе

В ходе зимнего пресс-тура TCA товарищи из HBO сделали заявление, которому невозможно не поверить. Создатели мини-сериала «Чернобыль» — совместного проекта HBO и Sky Television — отметили, что их история настолько близка к истине, насколько это в принципе возможно. В этом мы сможем убедиться уже в мае.

По словам сценариста Крэйга Мазина, они ничего не меняли в их абсолютно правдивой истории для усиления драмы или сгущения красок; при этом он, конечно, не хайпа ради добавляет:

Вы думаете, будто знаете, что случилось в Чернобыле, но вы и понятия не имеете, как всё было на самом деле.

Глава HBO Miniseries Кэри Антолис подтверждает:

Все знают, мол, был взрыв, но никто не задаётся вопросом, почему он произошёл. «Чернобыль» — это фильм ужасов, это фильм о войне, это политический триллер и судебная драма.

Пятисерийный проект поведает об одной из страшнейших техногенных катастроф в современной истории — взрыве реактора четвёртого энергоблока Чернобыльской АЭС в УССР в апреле 1986 года. Это история о мужестве и самоотверженности людей, бросивших все силы на спасение Европы от последствий аварии. Мини-сериал расскажет всю правду о том, как и почему случилась авария, и раскроет шокирующие, невероятные подробности о героях, сражавшихся с катастрофой.

В основном актёрском составе значатся Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон. За режиссуру отвечает Джоан Ренк («Во все тяжкие», «Ходячие мертвецы»). Исполнительными продюсерами выступают Кэролин Штраусс («Игра престолов»), Джейн Фезерстоун («Бродчёрч») и Крис Фрай («Люди»). Производством заведуют Sister Pictures и The Mighty Mint. Съёмки проходили в Литве.

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Темы
 
Чернобыль
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