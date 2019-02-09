NBC готовит юридическую драму, вдохновлённую культовым фильмом «Расёмон» Акиры Куросавы

В декабре Amblin Television Стивена Спилберга приобрела права на японскую историческую драму «Расёмон» Акиры Куросавы. К сожалению, проект ушёл на телеканал NBC, который вряд ли обойдётся с классической кинокартиной по-доброму. Если первоначально говорилось о съёмках десятисерийного триллера, то в заявлении NBC речь идёт лишь о съёмках пилота. Проект назвали «Призма», а на главную роль взяли Малин Акерман («Миллиарды»).

Культовая кинокартина по рассказу Рюноскэ Акутагавы «В чаще» отличается новаторским подходом к повествованию: впервые в истории кинематографа одно и то же событие показано от лица разных персонажей. Зрителю предложены четыре отличные друг от друга истории об одном трагическом происшествии — убийстве самурая и изнасиловании его жены.

Сериал сохранит концепцию, поместив в центр сюжета дело об убийстве, показанное с точки зрения различных действующих лиц. Акерман сыграет блестящего, преданного своему делу адвоката Рэйчел Льюис, которая в зависимости от обстоятельств способна проявить как сочувствие, так и безжалостность.

Снимать по собственному сценарию берётся Даниел Барнз («Торт»); он же выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Беном Барнзом, Кэрол Мендельсон и Джули Вайц. Производством заведуют Universal TV, We’re Not Brothers и Carol Mendelsohn Prods.