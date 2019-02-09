 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 250: Скандалы, слухи, яйца Apex Legends — релиз, детали и трейлеры «королевской битвы» в мире Titanfall Новые игры февраля 2019: Jump Force, Metro Exodus, Anthem и Far Cry: New Dawn Авторы Destiny покинули спутанные берега издательства Activision Дата выхода третьего сезона «Очень странных дел»
   
2
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

NBC готовит юридическую драму, вдохновлённую культовым фильмом «Расёмон» Акиры Куросавы

В декабре Amblin Television Стивена Спилберга приобрела права на японскую историческую драму «Расёмон» Акиры Куросавы. К сожалению, проект ушёл на телеканал NBC, который вряд ли обойдётся с классической кинокартиной по-доброму. Если первоначально говорилось о съёмках десятисерийного триллера, то в заявлении NBC речь идёт лишь о съёмках пилота. Проект назвали «Призма», а на главную роль взяли Малин Акерман («Миллиарды»).

Культовая кинокартина по рассказу Рюноскэ Акутагавы «В чаще» отличается новаторским подходом к повествованию: впервые в истории кинематографа одно и то же событие показано от лица разных персонажей. Зрителю предложены четыре отличные друг от друга истории об одном трагическом происшествии — убийстве самурая и изнасиловании его жены.

Сериал сохранит концепцию, поместив в центр сюжета дело об убийстве, показанное с точки зрения различных действующих лиц. Акерман сыграет блестящего, преданного своему делу адвоката Рэйчел Льюис, которая в зависимости от обстоятельств способна проявить как сочувствие, так и безжалостность.

Снимать по собственному сценарию берётся Даниел Барнз («Торт»); он же выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Беном Барнзом, Кэрол Мендельсон и Джули Вайц. Производством заведуют Universal TV, We’re Not Brothers и Carol Mendelsohn Prods.

2 Обсудить
Темы
 
Призма
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Аниме Новое аниме зимы 2015 года
 
Игры The Game Awards 2015: список победителей и комментарии к трансляции
 
NBC готовит юридическую драму, вдохновлённую культовым фильмом «Расёмон» Акиры Куросавы

Тоже интересно

 
Кино «Тихоокеанский рубеж: Восстание» — трейлер
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Геошторм»
 
Кино Актёры «Тетради смерти»: Кит Стэнфилд сыграет таинственного детектива L
 
Аниме ЕВА-180: Флаги
 
Кино «Мумия» — третий трейлер и ролик о Джекиле
 
Кино Новый «Терминатор» Джеймса Кэмерона станет продолжением первых двух частей и вернёт оригинальную Сару Коннор
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Trans-Siberian Railway Simulator - волки, алкоголь и безумные лоси - представлен первый трейлер симулятора машинистаKotaku: Почему нам снятся видеоигры и что это значит?СМИ: Activision Blizzard готовится к массовым сокращениямПервый день работы в полицейском участке: Ремейк - как китайские магазины продают запрещенные в стране игрыGrand Theft Auto V - создателя чит-программы для GTA Online обязали выплатить огромную сумму за нарушение авторских прав
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика