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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Hulu заказал съёмки драм с Эль Фаннинг и Эбигейл Спенсер

Потоковый сервис Hulu одобрил съёмки драмы «Расправа» с Эбигейл Спенсер («Вне времени», «Форс-мажоры»). В центре сюжета — брошенная умирать родным братом и его бандой молодая женщина, которой удаётся выжить, начать новую жизнь под другим именем и выносить беспощадный план мести. Создатель, сценарист и исполнительный продюсер проекта — Джош Корбин («Стартап»).

В сериале также снимаются Родриго Санторо («Мир Дикого Запада»), Мена Массуд («Аладдин», «Джек Райан»), Мэдисон Девенпорт («Острые предметы»), Риз Уэйкфилд («Настоящий детектив»), Давид Дастмалчян («Тёмный рыцарь»), Уильям Эрл Браун («Настоящий детектив», «Дедвуд») и Гилберт Овуор.

Кроме того, заказана антиисторическая драма «Великая» с Эль Фаннинг («Неоновый демон», «Малефисента») о бурной молодости Екатерины II. В актёрский состав вошли Николас Холт (франчайз «Люди Икс»), Фиби Фокс, Адам Годли («Сверхспособности», «Форс-мажоры»), Гвилим Ли («Богемская рапсодия»), Чарити Уэйкфилд («Игрок»), Дуглас Ходж («Ночной администратор») и Саша Дхаван («Железный кулак»). Создателем, сценаристом и исполнительным продюсером сериала выступает Тони Макнамара («Фаворитка»).

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Расправа Великая
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Подкасты
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