Hulu не против приютить «Сорвиголову», «Люка Кейджа» и «Железного кулака»

Потоковый сервис Hulu, состоящий в прекрасных творческих отношениях с Marvel, был бы не против приютить у себя проекты об уличных супергероях. Речь, конечно, о «Железном кулаке», «Люке Кейдже» и «Сорвиголове», без объяснений закрытых стриминговым сервисом Netflix в прошлом году.

Старший вице-президент по оригинальному контенту Крэйг Эрвич подтвердил, что Hulu будет только рад расширению сотрудничества:

У Marvel полным-полно интересного материала. Тут дело скорее в том, готова ли компания на подобный шаг и, главное, кто займётся этими проектами.

Конечно, многое зависит от условий, прописанных в договоре между Netflix и Marvel. Одним из них, напомним, является временное ограничение на использование персонажей общих сериалов: действующие лица телекомиксов не имеют права появляться где-либо за пределами Netflix в течение двух лет с момента закрытия проектов. Уже одно это откладывает возможное возвращение героев на экраны до 2020 года.

Так или иначе, в теории подобный ход возможен, и потоковый сервис открыт для предложений.