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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Канал Starz попрощался с «Двойником»

Кабельный канал Starz решил завязать с «Двойником», закрыв сериал после второго сезона. Фантастический шпионский триллер удостоился всяческих похвал от критиков, но вот с рейтингами у него не сложилось — каждый новый эпизод собирает у экранов менее 500 тысяч человек. Однако производственная студия Media Rights Capital не намерена отказываться от проекта и пытается подыскать ему новое пристанище.

События разворачиваются в современном Берлине. Рядовой служащий Говард Силк (Дж. К. Симмонс) погружается в омут смертельно опасных интриг и правительственных заговоров, узнав, что его ведомство охраняет вход в параллельный мир, где обитает двойник Силка — его полная противоположность. Однако только ему протагонист и может довериться, чтобы остаться в живых. В продолжении истории Силк и его двойник поменялись местами, и каждый вынужден приспосабливаться к жизни в чужом мире, пока между реальностями назревает конфликт.

В сериале также снимаются Николас Пиннок, Гарри Ллойд, Назанин Бониади, Оливия Уильямс, Сара Серайокко, Бетти Гэбриел, Джеймс Кромвелл и другие.

Джастин Маркс («Книга джунглей») выступает шоураннером и сценаристом проекта, а также режиссёром второго сезона. В команду исполнительных продюсеров наряду с Марксом входят Мортен Тильдум, Гари Гилберт, Джордан Хоровиц, Кит Редмон и Бард Доррос. В производстве MRC помогают Anonymous Content и Gilbert Films.

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Двойник
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