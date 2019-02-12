«Макгрубер» отправляется на малые экраны

Упоротая туалетно-пародийная комедия 2010 года «Макгрубер» от авторов Saturday Night Live была столь прекрасна в своей идиотии, что просто не могла остаться без продолжения. Создатели сериала Уилл Форте, Джон Соломон и Йорма Такконе вынашивали идею сиквела на протяжении последних трёх лет и неустанно работали над сценарием. Однако невообразимые 8,5 млн долларов, которые едва наскрёб в прокате оригинальный фильм, несколько осложнили ситуацию.

Но выход был найден — «Макгрубер» (все совпадения с «Макгайвером» случайны) нацелился на малые экраны. Пока речь идёт о 8–10 эпизодах. К своим ролям вернётся весь актёрский состав оригинала, включающий Форте, Кристен Уиг, Райана Филлиппа и Вэла Килмера. По словам Такконе, все они искренне любят фильм:

Я бы чувствовал себя ужасно, если бы вовлечённые в это люди испытывали смущение. Но Райан любит это дерьмо, как и Кристен. И вообще, все участники в восторге от проекта.

Полнометражная адаптация скетчей SNL про невероятно самоуверенного и столь же тупого бывшего спецагента с полным отсутствием каких-либо навыков хоть и провалилась в прокате, но всё же нашла своего зрителя и пользовалась успехом на DVD и кабельном.