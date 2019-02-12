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Говард Утка и компания не менее странных героев Marvel станут мультсериалами Hulu

Компания Marvel и потоковый сервис Hulu объединятся, чтобы порадовать любителей неординарных комиксовых персонажей новой линейкой анимационных сериалов. «Говард Утка», «МОДОК», «Хит-Манки» и «Тигра и Искра» отправятся в сольные многосерийные странствия, чтобы в конце концов слиться в грандиозном кроссовере «Обидчики» (The Offenders).

Кевин Смит («Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар») на пару с Дэйвом Уиллисом напишет сценарий о том, как Говард Утка («Стражи галактики») — антропоморфный любитель крепких слов, напитков и тел — вместе со своей подружкой Беверли сбегает на Землю от злодейского Доктора Бонга.

Пэттон Освальт («Агенты Щ.И.Т.») и Джордан Блум разовьют драму суперзлодея с суперинтеллектом МОДОКа (или Мобильного Организма Для Организации Катастроф), вынужденного разрываться между любимой злодейской организацией и семьёй.

«Хит-Манки» расскажет трагическую историю мести самца японской снежной макаки, ставшего Карателем от мира приматов, после того как ему явился призрак спасённого им однажды киллера. Сценарий напишут Джош Гордон и Уилл Спек («Пещерный человек»).

И наконец, Тигра и Искра — две сознательные сексапильные (по крайней мере, в первоисточнике) суперподруги — будут бороться за социальную супергеройскую справедливость и признание суперсообщества в сценарии за авторством Эрики Ривинойи («Тролли») и Челси Хэндлер.

Если вам кажется, что это «В мире животных» от Hulu — ответ «Защитникам» (The Defenders) от Netflix, то знайте: вам не кажется.

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Темы
 
Говард Утка МОДОК Хит-Манки Тигра и Искра Обидчики
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Говард Утка и компания не менее странных героев Marvel станут мультсериалами Hulu

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