Hulu, Леонардо Дикаприо и Мартин Скорсезе готовят сериал по книге «Дьявол в белом городе»

Леонардо Дикаприо и Мартин Скорсезе договорились с потоковым сервисом Hulu о многосерийной экранизации документального триллера «Дьявол в белом городе» (The Devil in the White City) Эрика Ларсона. Дикаприо приобрёл права на бестселлер в 2010 году с прицелом на широкие экраны, но с полнометражной экранизацией так и не сложилось.

Книга повествует о двух представителях «позолоченного века»: архитекторе и серийном убийце, чьи судьбы пересеклись на Всемирной выставке 1893 года в Чикаго. В центре мрачной истории находятся блестящий архитектор Дэниел Бёрнем, стремящийся запечатлеть своё имя в истории, и обаятельный доктор Генри Холмс — безжалостный маньяк, превративший один из городских отелей в наполненный смертельными ловушками «замок убийств».

Дикаприо и Скорсезе выступят исполнительными продюсерами экранизации наряду с Риком Йорном, Эммой Коскофф, Дженнифер Дэвиссон и Стэйси Шер. Производством займётся Paramount TV.