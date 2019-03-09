«Убивая Еву» — трейлер второго сезона и ещё больше нездоровой одержимости

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал BBC America представил полноценный трейлер второго сезона шпионского триллера с элементами чёрной комедии «Убивая Еву», который стартует уже 7 апреля. Обласканный критиками (96% свежести на Rotten Tomatoes), осыпанный наградами и страстно любимый зрителями сериал рассказывает о местами жутковатой и откровенной нездоровой (во всех смыслах) игре в «кошки-мышки» сотрудницы британской контрразведки Евы и конченой психопатки-наёмницы Вилланель.

Ведущие партии виртуозно исполняют Сандра О и Джоди Комер, также актёрский состав включает Фиону Шоу, Шона Делани и Оуэна Макдоннела. Сценарист и шоураннер проекта — Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»).