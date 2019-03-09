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«Ладья» — тизер мистического триллера

Кабельный канал Starz опубликовал тизер мистического шпионского триллера «Ладья» (The Rook). Точной даты выхода у сериала пока нет, но ролик сообщает, что премьера состоится летом.

Многосерийная экранизация одноимённого романа Дэниела О’Мэлли повествует об обладательнице сверхспособностей из Лондона, преследуемой армией призрачных врагов. Очнувшись в городском парке в окружении множества трупов, девушка (Эмма Гринвелл) осознаёт, что полностью потеряла память. Ей предстоит настоящая битва за право вернуть свои воспоминания и место во главе секретной службы Британии по сверхъестественному. Однако укравшие её память предатели намерены закончить начатое.

В сериале снимаются Оливия Манн, Джоэли Ричардсон, Адриан Лестер, Ронан Рафтери, Кэтрин Стэдмен, Джон Флетчер и другие.

Сценарий написали Сэм Холкрофт и Эл Мюриэл. Исполнительными продюсерами выступают Стефани Майер («Сумерки», «Гостья»), Меган Хиббетт и шоураннер сериала Стивен Гарретт («Ночной администратор»). Первый эпизод сняла Кари Скогланд («Рассказ служанки»). Производство курируют Lionsgate TV и Liberty Global.

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