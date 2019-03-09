 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
       
Стечение мыслей: Стоит ли хоронить Anthem? «Кэрол и Тьюсдэй» — трейлер музыкальной фантастики от режиссёра «Ковбоя Бибопа» Crackdown 3 — сравнение разрушаемости в демо 2015 года и предрелизной версии Ноль кадров в секунду. Выпуск 250: Скандалы, слухи, яйца Apex Legends — релиз, детали и трейлеры «королевской битвы» в мире Titanfall
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Финн Джонс получил главную роль в процедурале NBC «Блудный сын»

На днях заявленный в производство пилот процедурала «Блудный сын» обзавёлся исполнителем главной роли — центрального персонажа сыграет смертоносный одуванчик Финн Джонс («Игра престолов», «Железный кулак»). Он составит компанию ранее записавшемуся в проект телеканала NBC Майклу Шину («Мастера секса», «Благие знамения»).

Процедурная драма с элементами чёрной комедии расскажет о психологе-криминалисте Малкольме Брайте (Джонс), который блестяще разбирается в образе мыслей маньяков, потому что его папочка — знаменитый серийный убийца Мартин Уитли по прозвищу Хирург (Шин). Малкольм помогает нью-йоркской полиции раскрывать преступления, временами отвлекаясь на личные проблемы: склонную манипулировать всеми мать, раздражающе нормальную сестру и папашу-убийцу, пытающегося наладить отношения с сыном. А ещё у главного героя целый букет прогрессирующих неврозов.

В актёрском составе пилота также значатся Лу Даймонд Филлипс, Аврора Перрино и Фрэнк Хартс.

Сценарий пилотного эпизода написали Крис Федак («Чак») и Сэм Склавер («Шоу Бланта»). Оба выступают исполнительными продюсерами проекта наряду с Грегом Берланти, Сарой Шехтер и режиссёром Ли Толандом Кригером («Леденящие душу приключения Сабрины»).

1 Обсудить
Темы
 
Блудный сын
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Финн Джонс получил главную роль в процедурале NBC «Блудный сын»
 
Майкл Шин сыграет доктора-маньяка в «Блудном сыне» от NBC

Тоже интересно

 
Кино «Геройская тема» из фильма «Лига справедливости»
 
Телеовощи. Выпуск 258: Белый аналитик и бобёр-убийца
 
Кино «Рэмбо: Новая кровь» без Сильвестра Сталлоне
 
Кино Сценарист «Индианы Джонса 5» отшил персонажа Шайи Лабафа
 
Автор романов признал, что Том Круз плохо подходил на роль Джека Ричера
 
Кино Трейлер фильма «Голос монстра»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Drifters - новый проект от Blind Squirrel GamesLimited Run Games проведет конференцию на E3 2019 и порадует поклонников PlayStation VitaCapcom: Мы понятия не имели, что людям так понравится ТиранCrossout получила обновление Всадники апокалипсисаSonic Mania - очередное обновление удаляет из игры Denuvo
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика