Финн Джонс получил главную роль в процедурале NBC «Блудный сын»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

На днях заявленный в производство пилот процедурала «Блудный сын» обзавёлся исполнителем главной роли — центрального персонажа сыграет смертоносный одуванчик Финн Джонс («Игра престолов», «Железный кулак»). Он составит компанию ранее записавшемуся в проект телеканала NBC Майклу Шину («Мастера секса», «Благие знамения»).

Процедурная драма с элементами чёрной комедии расскажет о психологе-криминалисте Малкольме Брайте (Джонс), который блестяще разбирается в образе мыслей маньяков, потому что его папочка — знаменитый серийный убийца Мартин Уитли по прозвищу Хирург (Шин). Малкольм помогает нью-йоркской полиции раскрывать преступления, временами отвлекаясь на личные проблемы: склонную манипулировать всеми мать, раздражающе нормальную сестру и папашу-убийцу, пытающегося наладить отношения с сыном. А ещё у главного героя целый букет прогрессирующих неврозов.

В актёрском составе пилота также значатся Лу Даймонд Филлипс, Аврора Перрино и Фрэнк Хартс.

Сценарий пилотного эпизода написали Крис Федак («Чак») и Сэм Склавер («Шоу Бланта»). Оба выступают исполнительными продюсерами проекта наряду с Грегом Берланти, Сарой Шехтер и режиссёром Ли Толандом Кригером («Леденящие душу приключения Сабрины»).