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Зази Битц и Бетти Гэбриел примкнули к актёрскому составу «Сумеречной зоны»

Возрождённая «Сумеречная зона» вновь пополнила актёрский состав. На этот раз к проекту примкнули звезда «Дэдпула 2» Зази Битц и Бетти Гэбриел («Апгрейд»). Пока не уточняется, кого сыграют девушки, но они точно появятся вместе в одном эпизоде.

Обновлением антологии, созданной Родом Серлингом в 1959 году, занимается обладатель «Оскара» Джордан Пил («Прочь»). Научно-фантастические новеллы с примесью фэнтези и ужасов продолжат удивлять зрителя неожиданными сюжетными поворотами.

В первый сезон войдут эпизоды: «Перемотка» — ремейк серии 2002 года (Санаа Лэтэн), «Комедиант» (Кумэйл Нанджиани и Трейси Морган), «Странник» (Стивен Ян и Грег Киннир), «Исходная точка» (Джиннифер Гудвин и Джеймс Фрейн), безымянная серия с Сетом Рогеном, Джейкобом Тремблей, Джоном Чо и Эллисон Толман, а также «Кошмар на высоте 30 тысяч футов» — ремейк классической серии, в котором играет Адам Скотт.

Наряду с Пилом над перезапуском работают исполнительные продюсеры Марко Рамирес («Сыны анархии», «Сорвиголова»), Саймон Кинберг («Люди Икс: Апокалипсис»), Вин Розенфельд («Чёрный клановец») и Одри Чон («Олдбой»).

Двухсерийная премьера состоится 1 апреля, остальные 8 эпизодов будут выходить на потоковом сервисе CBS All Access раз в неделю.

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Сумеречная зона
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