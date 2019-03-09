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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.businessinsider.com Прямая ссылка на новость:
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Продюсеры сериалов для видеоплатформы Apple недовольны назойливостью руководства

Техногигант Apple заявил о запуске собственного стримингового сервиса два года назад, и с тех пор для цифровой платформы активно формировался список высокобюджетных проектов с громким именами, включая М. Найта Шьямалана, Дж. Дж. Абрамса, Саймона Кинберга, Криса Эванса и Джейсона Момоа. Однако конкретики о запуске сервиса до сих пор нет. Возможно, одна из причин — не слишком тёплые отношения между создателями контента и руководством компании.

Издание Business Insider со ссылкой на The New York Post сообщает, что руководство Apple во главе с Тимом Куком слишком активно вмешивается в производственный процесс сериалов. По информации многочисленных источников, пожелавших остаться анонимными, агенты и продюсеры проектов начинают серьёзно уставать от вмешательства верхушки.

Один из продюсеров кратко обрисовал ситуацию:

Тим Кук постоянно раздаёт указания и вмешивается в работу.

По его словам, чаще всего от гендиректора можно услышать фразу: «Не будьте такими злыми!» Судя по всему, читать это замечание нужно в контексте пожеланий Кука видеть на потоковом сервисе контент, пригодный исключительно для семейного просмотра.

Вдобавок продюсеров раздражают нерешённый вопрос с датой запуска потоковой платформы и неясность намерений компании в отношении того, какие же всё-таки сериалы ей нужны:

Они делают крупные перестановки, увольняют и нанимают новых сценаристов. Такое ощущение, они сами не разобрались в том, что им вообще нужно. Большинство проектов кажутся им недостаточно хорошими и качественными.

По предварительным данным, запуск потокового сервиса должен состояться уже в этом месяце, но если верить источникам, из множества пребывающих в разработке проектов лишь единицы будут доступны к просмотру на старте.

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