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Первоисточник: www.flickeringmyth.com Прямая ссылка на новость:
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Джон Рис-Дэвис ведёт переговоры с NBC о возвращении «Скользящих»

Научно-фантастический сериал «Скользящие», выходивший в эфир на FOX, а потом на Sci Fi Channel с 1995 по 2000 годы, может вернуться к жизни. Во всяком случае, игравший в сериале одну из главных ролей Джон Рис-Майерс рассказал порталу Flickering Myth, что он вместе с коллегой по проекту Джерри О’Коннелом беседовали с NBC о возможном возвращении проекта на телеэкраны.

После трёх сезонов FOX закрыл сериал, и история об учёных, отыскавших способ путешествовать — иным словом «скользить» — по параллельным вселенным, перекочевала на нынешний Syfy, прожив там ещё два года. Теперь же, спустя почти двадцать лет у проекта есть шанс вернуться к жизни вновь. Рис-Дэвис пояснил:

Джерри [О’Коннел] донимал меня этой идеей несколько лет, и вот теперь мы действительно ведём переговоры с NBC, чтобы выяснить, есть ли возможность перезапустить сериал. Пытаемся разобраться с основным вопросом: кому вообще принадлежат права. Пока не выяснили.

Актёр будет рад вернуться во вселенную «Скользящих», отмечая, что нынешний уровень производства наверняка пойдёт проекту на пользу:

Я бы снова занялся сериалом, хотя бы ради того, чтобы показать, как он должен выглядеть. В своё время он мог бы стать лучшим сериалом на телевидении и идти до сих пор. Думаю, получи мы ещё один шанс вернуться, с новыми технологиями и историями, у нас бы получилось нечто невероятное. Я, конечно, не стал бы посвящать проекту весь остаток жизни, но в парочке сезонов снялся бы наверняка.

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Темы
 
Скользящие
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