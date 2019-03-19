Альба Баптиста сыграет боевую монахиню в сериале от Netflix

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix решил экранизировать комикс «Монахиня-воин» (Warrior Nun) за авторством Бена Данна. Проект находится на стадии формирования актёрского состава, куда успели записаться Альба Баптиста, Тоя Тёрнер («Легко»), Тристан Уллоа («Большой куш»), Текла Рютен («Залечь на дно в Брюгге»), Кристина Тонтери-Янг, Лорена Андреа («Мотылёк») и Эмилио Сакрайя.

В центре истории — девятнадцатилетняя сирота Ава (Баптиста), возрождённая после смерти благодаря вживлённому в неё священному артефакту. Теперь девушка состоит в рядах древнего религиозного ордена, очищающего мир от демонов. Могущественные силы двух враждующих лагерей — ада и рая — стремятся отыскать Аву и взять её под свой контроль.

Сценаристом и шоураннером назначен Саймон Берри («Континуум»); он также числится исполнительным продюсером проекта наряду со Стефеном Хеджисом («Пятьдесят ходячих трупов»).