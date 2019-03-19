Сценарист «Последнего корабля» записался в шоураннеры сериала по игре Halo

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В творческой команде сериала по вселенной культового игрового франчайза Halo пополнение — обязанности шоураннера с главным сценаристом проекта Кайлом Килленом («Пробуждение») разделит Стивен Кэйн («Последний корабль»).

События десятисерийного фантастического боевика развернутся в XXVI веке, где люди воюют с союзом инопланетных рас. Невзирая на ожесточённое сопротивление, человечество проигрывает в неравной борьбе за выживание. Последней надеждой становится программа по созданию сверхлюдей, которые смогут помочь переломить ход войны.

Авторы обещают новую масштабную и драматическую историю с должным уважением к канону. Основной персонаж игровой вселенной Мастер Чиф числится одним из протагонистов сериала.

Режиссирует Отто Батхёрст («Острые козырьки», «Робин Гуд: Начало»). Исполнительными продюсерами проекта наряду с Килленом значатся Скотт Пеннингтон, Джастин Фолви и Дэррил Фрэнк. Производством занимаются Showtime, Microsoft/343 Industries и Amblin TV. Съёмки стартуют в Будапеште в этом году, а премьера запланирована на следующий год.