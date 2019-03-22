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«Кобра Кай» — отрывок из второго сезона

Потоковый сервис YouTube Premium опубликовал отрывок из второго сезона «Кобры Кай». Хоук и Диас получают урок жизненной мудрости от сэнсэя Лоуренса и по 50 отжиманий в подарок. Десятисерийное продолжение многосерийного хита выйдет 24 апреля.

Спустя 30 лет после памятного турнира в «Парне-каратисте» поверженный, но не сломленный Лоуренс (Уильям Забка) заново открывает знаменитое додзё «Кобра Кай», возвращаясь на путь вражды с процветающим Дэниелом Ларуссо (Ральф Маччио). Второй сезон — второй раунд противостояния между давними противниками, только теперь они померятся силами в роли наставников.

Сценаристами, шоуранерами и режиссёрами сериала остаются Джош Хилд («Машина времени в джакузи»), Джон Харвитц («Гарольд и Кумар уходят в отрыв») и Хейден Шлоссберг («Американский пирог: Все в сборе»). Производство на контроле у Sony Pictures Television Studios и Overbrook Entertainment.

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