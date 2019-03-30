«Принц драконов» получил третий сезон

Стриминговый сервис Netflix официально продлил анимационный сериал «Принц драконов» на третий сезон из девяти серий. О дате выхода продолжения пока ничего не сообщают.

Приключенческое фэнтези рассказывает о двух принцах людской расы Каллуме и Эзране, подружившихся с эльфийкой Райлой, не сумевшей выполнить задание и убить обоих. Втроём они отправляются в невероятное и опасное путешествие, чтобы одолеть тёмные силы и принести мир в охваченные войной родные земли. В третьем сезоне Райла и Каллум попадают в Зейдию, а юный Эзран возвращается домой, чтобы занять трон. Между тем Лорд Вирен начинает по-настоящему понимать, какими влиянием и силой обладает его таинственный союзник — звёздный эльф Аравос.

Над мультсериалом продолжают работать его создатели: сценарист «Аватара: Легенды об Аанге» Аарон Ехаз и режиссёр игры Uncharted 3 Джастин Ричмонд. Продюсирует студия Wonderstorm.