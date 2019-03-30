 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
«Принц драконов» получил третий сезон «Чернобыль» — полноценный трейлер мини-сериала Новости игр — лучшее за неделю Осталось три дня съёмок «Джея и Молчаливого Боба 2» Формула успеха: Netflix делает ставку на укороченные сезоны и перспективных новичков
2
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Принц драконов» получил третий сезон

Стриминговый сервис Netflix официально продлил анимационный сериал «Принц драконов» на третий сезон из девяти серий. О дате выхода продолжения пока ничего не сообщают.

Приключенческое фэнтези рассказывает о двух принцах людской расы Каллуме и Эзране, подружившихся с эльфийкой Райлой, не сумевшей выполнить задание и убить обоих. Втроём они отправляются в невероятное и опасное путешествие, чтобы одолеть тёмные силы и принести мир в охваченные войной родные земли. В третьем сезоне Райла и Каллум попадают в Зейдию, а юный Эзран возвращается домой, чтобы занять трон. Между тем Лорд Вирен начинает по-настоящему понимать, какими влиянием и силой обладает его таинственный союзник — звёздный эльф Аравос.

Над мультсериалом продолжают работать его создатели: сценарист «Аватара: Легенды об Аанге» Аарон Ехаз и режиссёр игры Uncharted 3 Джастин Ричмонд. Продюсирует студия Wonderstorm.

2 Обсудить
Темы
 
Принц драконов
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Супердрэги» — трейлер без цензуры
 
«Принц драконов» — тизер с датой выхода
 
«Принц драконов» — трейлер

Тоже интересно

 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся»
 
Кино Режиссёр «Района № 9» снимет продолжение «Робокопа»
 
Кино «Могучие рейнджеры» — тизер
 
Кино «Шазам!» — второй трейлер будущего миллиардника DC
 
Кино Джеймс Ганн опять режиссёр «Стражей галактики 3»
 
Кино «Звёздные войны: Последние джедаи» — ролик о создании
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Прогнулись! Авторы Mortal Kombat 11 подтвердили, что намеренно сделали женских персонажей менее сексуальными. Но любители мужского тела будут довольныSega выпустила обновленный трейлер игры Judgment после скандальной истории с актером, принимавшим наркотикиСтарейший дом, инфицировaнныe сотрудники, cпopы и агрeссивная плeсeнь на официальных артах ControlМинутка Nintendo - авторы Cuphead показали кооперативный геймплей на Nintendo SwitchID@Xbox Game Pass - что показала Microsoft на своей первой презентации инди-игр
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru