Ади Шанкар продюсирует анимационный сериал по игре Hyper Light Drifter

Очередная компьютерная игра отправляется на малые экраны под присмотром Ади Шанкара (Castlevania). Речь об атмосферном RPG-экшене под названием «Hyper Light Drifter». Отличительной особенностью игры, имитирующей ветеранов с двухмерной анимацией, является отсутствие диалогов — отдельный вызов, с которым придётся иметь дело авторам сериала.

Мультиплатформенная компьютерная игра принадлежит компании-разработчику Heart Machine и, по словам её создателя Алекса Престона, является своеобразным сочетанием The Legend of Zelda: A Link to the Past и Diablo. Главный герой — Бродяга (Drifter), странствующий по руинам исчезнувшей цивилизации в поисках лекарства от своего недуга. В битве с монстрами и боссами титульный персонаж пользуется пользуется энергетическим мечом и другими технологиями, давно забытыми обитателями игрового мира.

Престон принимает активное участие в разработке проекта. Сейчас они с Шанкаром подыскивают сценаристов для сериала. Предполагается, что по стилистике оный будет напоминать анимационный хит Castlevania.