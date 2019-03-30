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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Приквел «Игры престолов» продолжает набирать актёрский состав

В приквеле «Игры престолов» случилось очередное пополнение — к пока что безымянному проекту присоединились Джон Симм («Доктор Кто»), Маркиз Родригез («Железный кулак»), Ричард Маккейб («Полдарк»), Джон Хеффернан («Дракула») и Дикси Эгерих. Примечательно, что трое из них — Симм, Хеффернан и Маккейб — недавно снялись в мини-сериале «Соучастник», постановщиком которого как раз выступала ответственная за пилотный эпизод приквела С. Дж. Кларксон.

Известно, что действие сериала развернётся за тысячи лет до событий «Игры престолов» на закате Эры Героев и прольёт свет на происхождение белых ходоков, ужасающие тайны Вестероса и жизнь первых Старков.

В актёрский состав также вошли Наоми Аки, Денис Гоф, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Шейла Атим, Иванно Джеремайа, Джорджи Хенли, Алекс Шарп и Тоби Регбо, а возглавят всё это действо Наоми Уоттс, Джош Уайтхаус и Миранда Ричардсон.

За сценарий пилота отвечает выступающая шоураннером Джейн Голдман («Kingsman: Секретная служба», «Пипец») совместно с Джорджем Мартином; оба также значатся исполнительными продюсерами проекта наряду с Кларксон, Винсом Джерардисом и Дэниелом Зелманом.

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