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«Хитрый Пит» — тизер третьего сезона с датой выхода

Потоковый сервис Amazon выпустил тизер третьего сезона сериала «Хитрый Пит», который справился сразу с тремя задачами. Вежливо напомнил, что творилось в первых двух сезонах, показал короткую, но интригующую затравку продолжения и, что особенно важно, объявил дату выхода третьего сезона. Семейная криминальная драма вернётся на экраны 10 мая.

Главный герой истории — талантливый и изворотливый мошенник Мариус, вышедший из тюрьмы под личиной бывшего сокамерника Пита. В надежде порвать с прошлым он обманом втирается в доверие к родне Пита и становится помощником в семейном бизнесе. Однако прошлое Мариуса неустанно следует за ним по пятам, неминуемо усложняя жизнь и без того проблемному семейству, частью которого стал главный герой.

В сериале снимаются Джованни Рибизи, Марин Айрлэнд, Марго Мартиндейл, Питер Герети, Либэ Барер и Шейн Макрэй.

Шоураннером третьего сезона назначен Блэйк Мастерс («Братство»). Возглавлявший второй сезон Грэм Йост («Правосудие») числится в исполнительных продюсерах наряду с создателем сериала Дэвидом Шором («Доктор Хаус») и автором оригинальной идеи Брайаном Крэнстоном. За производство отвечают Sony Pictures Television Studios и Amazon Studios.

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