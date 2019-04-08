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«Игра престолов» — ролик «Актёры помнят»

Официальный YouTube-канал сериала «Игра престолов» поможет всем желающим распустить нюни ещё до старта финальной части. В преддверии выхода первой серии восьмого сезона в сети появилась целая пачка роликов под общим названием «Актёры помнят» (The Cast Remembers) — прозрачной аллюзией на знаменитую фразу «The North Remembers».

Набор персонажных роликов, посвящённых участникам основного актёрского состава, возглавляет сборный 10-минутный видеоматериал, где все признаются друг другу в любви, а также вспоминают наиболее яркие моменты из сериала и рабочих будней длиной почти в 10 лет.

Остальные видеоролики из серии можно посмотреть здесь.

Заключительный сезон грандиозной фэнтезийной саги стартует на кабельном канале HBO 14 апреля.

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Видео Игра престолов
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