«Игра престолов» — трейлер третьего эпизода восьмого сезона

Всем, кто отсмотрел вторую серию «Рыцарь Семи Королевств», самое время морально подготовиться к грядущему в третьем эпизоде финального сезона «Игры престолов». Кабельный канал HBO исправно выкатил превью следующей телеглавы, которая положит конец всем приготовлениям и окунёт главных героев в ледяную мясорубку. Начинается битва за Винтерфелл.

Серия, название которой станет известно лишь в момент премьеры, выйдет в эфир и на цифровых платформах HBO 28 апреля. Её хронометраж наверняка порадует поклонников, потому как составляет 1 час 22 минуты. Это самая длинная серия в восьмом сезоне.