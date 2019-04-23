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«Игра престолов» — трейлер третьего эпизода восьмого сезона

Всем, кто отсмотрел вторую серию «Рыцарь Семи Королевств», самое время морально подготовиться к грядущему в третьем эпизоде финального сезона «Игры престолов». Кабельный канал HBO исправно выкатил превью следующей телеглавы, которая положит конец всем приготовлениям и окунёт главных героев в ледяную мясорубку. Начинается битва за Винтерфелл.

Серия, название которой станет известно лишь в момент премьеры, выйдет в эфир и на цифровых платформах HBO 28 апреля. Её хронометраж наверняка порадует поклонников, потому как составляет 1 час 22 минуты. Это самая длинная серия в восьмом сезоне.

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Видео Игра престолов
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