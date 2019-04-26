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Первоисточники: www.bleedingcool.comcollider.com Прямая ссылка на новость:
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Режиссёр третьего эпизода Мигель Сапочник рассказал о битве за Винтерфелл

До масштабной баталии в третьей серии восьмого сезона «Игры престолов» осталось всего ничего — два дня, и что бы ни не случилось за те почти полтора часа, пока длится экшен-эпизод, можно наверняка сказать лишь одно — зрелище будет как минимум запоминающимся. Чего только стоит тот факт, что постановку битвы при Винтерфелле пригласили возглавить Мигеля Сапочника.

И он не смог отказать. Сапочнику достались третий и пятый эпизоды. К работе он приступил в июне 2017 года. 130 съёмочных дней (и ночей), 6–7-дневная рабочая неделя по 16-18 часов в сутки. Постановщик не щадил ни себя, ни творческую команду, ни актёров — всё ради того чтобы прибавить седых волос благодарным зрителям.

Для меня весь [третий] эпизод — хоррор о выживании. Что-то вроде «Нападения на 13-й участок», где несколько человек оказываются в осаде. В наличии целая команда персонажей, общая сюжетная линия, и тут было важно определиться, чью историю я рассказываю. Прежние битвы я почти целиком снимал от лица Джона [Сноу]. Здесь у меня было 20 основных актёров, и каждому хотелось быть фокальным персонажем. Я считаю, лучшие боевые сцены выходят, когда есть чёткое понимание, от чьего лица ты их показываешь, а с этим было сложно, потому что ты, хочешь не хочешь, переключаешься с одного персонажа на другого. И я всё время задавался вопросом: «Чью историю я рассказываю сейчас и какие ограничения в положительном смысле это на меня накладывает?».

 
Мигель Сапочник, командующий съёмочными армиями

Своими впечатлениями из самой гущи событий поделился другой немаловажный участник команды, проливший свет на беспрецедентные по размаху съёмки неотвратимой бойни у родового гнезда Старков:

Скажу так… Мне не раз довелось поработать с [режиссёром Мигелем Сапочником]: мы вместе снимали «Суровый Дом» и «Битву бастардов». Когда участвуешь в таких сценах, будто на гору взбираешься. Прежде всего, у нас был предпросмотр [визуализации происходящего] в громадном помещении. Нам показали детальную анимированную версию всего, что нам придётся снять. И после просмотра все такие: «А подобное вообще в человеческих силах провернуть?» Мы знали, что впереди нас ждут 56 съёмочных ночей. Мы готовились к двум-трём месяцам ночных съёмок, и это довольно-таки напряжно, недолго и умом тронуться. (смеётся)

Командира лучше Мигеля [Сапочника] не сыскать. Он находился в самой гуще сражения натуральных армий, пытаясь грамотно свести всё воедино. Бывали дни, когда на обеденный перерыв между съёмками собиралось до 900 человек. Просто безумие! Эпизод я не видел, потому не знаю, что там да как, но думаю, он получился невероятно мощным.

 
Кристофер «Великанье Дитя» Хивью, вождь одичалых

Мужайтесь! Третий эпизод длительностью 1 час 22 минуты выйдет в эфир HBO и на цифровых платформах кабельного канала 28 апреля.

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Темы
 
Игра престолов
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