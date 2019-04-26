Режиссёр третьего эпизода Мигель Сапочник рассказал о битве за Винтерфелл

До масштабной баталии в третьей серии восьмого сезона «Игры престолов» осталось всего ничего — два дня, и что бы ни не случилось за те почти полтора часа, пока длится экшен-эпизод, можно наверняка сказать лишь одно — зрелище будет как минимум запоминающимся. Чего только стоит тот факт, что постановку битвы при Винтерфелле пригласили возглавить Мигеля Сапочника.
И он не смог отказать. Сапочнику достались третий и пятый эпизоды. К работе он приступил в июне 2017 года. 130 съёмочных дней (и ночей), 6–7-дневная рабочая неделя по 16-18 часов в сутки. Постановщик не щадил ни себя, ни творческую команду, ни актёров — всё ради того чтобы прибавить седых волос благодарным зрителям.
Для меня весь [третий] эпизод — хоррор о выживании. Что-то вроде «Нападения на 13-й участок», где несколько человек оказываются в осаде. В наличии целая команда персонажей, общая сюжетная линия, и тут было важно определиться, чью историю я рассказываю. Прежние битвы я почти целиком снимал от лица Джона [Сноу]. Здесь у меня было 20 основных актёров, и каждому хотелось быть фокальным персонажем. Я считаю, лучшие боевые сцены выходят, когда есть чёткое понимание, от чьего лица ты их показываешь, а с этим было сложно, потому что ты, хочешь не хочешь, переключаешься с одного персонажа на другого. И я всё время задавался вопросом: «Чью историю я рассказываю сейчас и какие ограничения в положительном смысле это на меня накладывает?».
Своими впечатлениями из самой гущи событий поделился другой немаловажный участник команды, проливший свет на беспрецедентные по размаху съёмки неотвратимой бойни у родового гнезда Старков:
Скажу так… Мне не раз довелось поработать с [режиссёром Мигелем Сапочником]: мы вместе снимали «Суровый Дом» и «Битву бастардов». Когда участвуешь в таких сценах, будто на гору взбираешься. Прежде всего, у нас был предпросмотр [визуализации происходящего] в громадном помещении. Нам показали детальную анимированную версию всего, что нам придётся снять. И после просмотра все такие: «А подобное вообще в человеческих силах провернуть?» Мы знали, что впереди нас ждут 56 съёмочных ночей. Мы готовились к двум-трём месяцам ночных съёмок, и это довольно-таки напряжно, недолго и умом тронуться. (смеётся)
Командира лучше Мигеля [Сапочника] не сыскать. Он находился в самой гуще сражения натуральных армий, пытаясь грамотно свести всё воедино. Бывали дни, когда на обеденный перерыв между съёмками собиралось до 900 человек. Просто безумие! Эпизод я не видел, потому не знаю, что там да как, но думаю, он получился невероятно мощным.
Мужайтесь! Третий эпизод длительностью 1 час 22 минуты выйдет в эфир HBO и на цифровых платформах кабельного канала 28 апреля.