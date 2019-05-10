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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Канал Fox закрыл сериал «Перерождение»

Телеканал Fox распрощался с сериалом «Перерождение». И неудивительно, учитывая значительное снижение рейтингов к концу первого сезона. Сериал по одноимённой фэнтези-трилогии Джастина Кронина стартовал в январе с общей зрительской аудиторией в 5,2 млн человек и рейтинговым показателем 1,3 в ключевом демо «18–49 лет». Сдвоенный финал, однако, собрал у экранов 3,1 млн человек, а рейтинг в демо не поднялся выше отметки 0,7.

Книжная история начинается как триллер о правительственном заговоре и перерастает в постапокалиптическую одиссею. События разворачиваются на протяжении тысячелетия и сфокусированы на девочке по имени Эми Беллафонт, которой предназначено спасти человечество от кровожадных вампиров.

В сериале снимались Санийя Сидни, Марк-Пол Госселаар, Эммануэль Шрики, Брайан Хоуи, Винсент Пьяцца, Джейми Макшейн и Кэролайн Чикези. За сценарий отвечала Лиз Хелденс («Огни ночной пятницы»). Режиссировал Джейсон Энслер («Изгоняющий дьявола») на пару Маркосом Сигой («Декстер»). Исполнительными продюсерами выступили Ридли Скотт, Мэтт Ривз, Дэвид В. Цукер и Адам Кассан. За производством присматривала 20th Century Fox TV.

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Перерождение
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