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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Гай Пирс и Энди Сёркис сыграют в мини-сериале Стивена Найта «Рождественская песнь»

О планах Стивена Найта, Тома Харди и Ридли Скотта заняться экранизацией произведений Чарльза Диккенса стало известно ещё в позапрошлом году. Тогда же о своём участии в первом проекте под названием «Рождественская песнь» заявил и телеканал BBC One. На днях выяснилось, что к процессу подключился кабельный канал FX, а ведущие партии в постановке достались Гаю Пирсу («Король говорит!») и Энди Сёркису («Чёрная пантера»). Оба телевещателя работают над другим сериалом вышеуказанной троицы — мистическим викторианским триллером «Табу».

Трехёсерийный мини-сериал снимается по знаменитой «Рождественской песне» о мрачном скареде и мизантропе Эбенезере Скрудже (Пирс), которому в канун зимних праздников приходится столкнуться с духами Рождества (одного из них сыграет Сёркис) и осознать, какую неправедную жизнь он прожил.

Также в проекте снимаются Рутгер Хауэр, Стивен Грэм, Шарлотта Райли, Джо Элвин, Винетт Робинсон, Кайван Новак и Ленни Раш.

Режиссирует Ник Мёрфи («Последнее королевство»). Найт («Острые козырьки») занимается сценарной адаптацией, а также наряду с Харди и Скоттом выступает исполнительным продюсером проекта. Производством заведуют компании Scott Free London и Hardy Son & Baker. Премьеру обещают в декабре.

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Рождественская песнь
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