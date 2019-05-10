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Первый постер сериала «NOS4A2»

Мистический триллер «NOS4A2» обзавёлся художественным постером-триптихом, который напоминает, что 10-серийная экранизация одноимённого романа Джо Хилла стартует 2 июня на кабельном канале AMC.

Чарли Мэнкс (Закари Куинто) — бессмертный монстр в человеческом обличье. Древнее чудовище питается душами похищенных детей, отправляя жертв в воображаемую страну вечного Рождества. Но однажды на его пути встаёт молодая мать Виктория Маккуин (Эшли Каммингс). В поисках пропавшего ребёнка молодая женщина выходит на след Мэнкса и пойдёт на всё, чтобы спасти своего сына.

Сценаристом и шоураннером сериала выступает Джейми О’Брайен («Ад на колёсах», «Бойся ходячих мертвецов»).

Постеры сериала «NOS4A2»
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