«Слепое пятно» обзавелось пятым сезоном

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал NBC одобрил съёмки пятого сезона драматического экшена «Слепое пятно» с Джейми Александер и Салливаном Степлтоном. Было решено, что этот сезон станет для сериала заключительным и позволит авторам грамотно завершить историю.

Четвёртый сезон проекта Мартина Джеро («Звездные врата: Атлантида»), Грега Берланти и Сары Шехтер (телевселенная DC) не блещет рейтинговыми показателями — 0,5 в ключевом демо при 2,8 млн общей аудитории — но за время выхода в эфир успел обзавестись преданной фанбазой.

Экшен-драма повествует о потерявшей память и покрытой таинственными татуировками молодой женщине, которая вовлекается в расследование ФБР и попутно выясняет тайну своей личности. Производством сериала занимаются Warner Bros. Television, Berlanti Productions и Quinn's House.