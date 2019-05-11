«Новобранец» с Натаном Филлионом получил продление на 2-й сезон

Полицейская драма «Новобранец» с Натаном Филлионом в главной роли получила от телеканала ABC добро на съёмки 2-го сезона. И это при том что рейтинговыми показателями сериал не блистал: каждый эпизод собирал в среднем 4,2 млн общей аудитории при 0,7 в ключевом демо «18–49 лет». В списке из 21 новичка этого телесезона сериал занимает 14-е место по показателю в демо и 9-е — по общему количеству просмотров.

Полицейская драма по реальным событиям рассказывает о Джоне Нолане (Филлион) — старейшем новобранце в истории лос-анджелесской полиции. В возрасте, когда большинство служителей закона находятся в зените своей карьеры, Нолан переезжает в Лос-Анджелес в надежде стать полицейским. Окружённый новобранцами, которые младше него на 20 лет, главный герой намерен преодолеть все трудности и осуществить свою мечту.

В сериале снимаются Мелисса О’Нил, Эрик Винтер, Эфтон Уильямсон и другие. Исполнительным продюсером и сценаристом выступает Алекси Хоули («Касл»). Производство курируют Mark Gordon Company и ABC Studios.

Вдобавок канал оформил продление четырём комедиям: «Трудности ассимиляции» (6-й сезон), «Американская домохозяйка» (4-й сезон), «Благослови этот бардак» (2-й сезон) и «Одинокие родители» (2-й сезон). В то же время юридическую драму «Для людей» и семейные комедии «Просто нет слов» и «Разделённые вместе» было решено закрыть.