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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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«Смертельное оружие» закрыто после третьего сезона

Недолго продержалось «Смертельное оружие» после ухода Клейна Кроуфорда — телеканал Fox принял единственно верное решение закрыть сериал после третьего сезона.

Тучи над ремейком культового кинофранчайза начали сгущаться годом ранее, когда стало очевидно, что исполнители главных ролей едва переносят друг друга. Конфликт достиг апогея, когда Дэймон Уайанс случайно получил травму во время съёмок эпизода под руководством Кроуфорда. В итоге выбор был сделан в пользу более именитой «звезды».

Неравноценная замена любимчика зрителей Риггса, по всеобщему мнению тащившего на себе сериал, на Шона Уильяма Скотта, разумеется, делу никак не помогла. Рейтинги неуклонно снижались, вдобавок ещё и Уайанс, поняв, что слишком стар для этого дерьма, решил покинуть проект. Впоследствии он, правда, передумал, но руководство телеканала, по-видимому, уже устало от постоянной нервотрёпки.

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Темы
 
Смертельное оружие
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