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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Disney получил полный контроль над Hulu

В сфере стримингового контента благообразной компании Disney сложно конкурировать с более развязным Netflix — собственный потоковый сервис Disney+ слишком семейный. И тут так удачно подвернулось приобретение студии 20th Century Fox и всех её активов, после чего в мышиных лапках оказалось 67% потокового сервиса с более взрослой целевой аудиторией — Hulu. Оставшиеся 33% пока принадлежат NBCUniversal — дочерней компании Comcast Corporation — но по итогам сделки с Disney и они будут полностью выкуплены к 2024 году.

При этом, чтобы наложить руки на весь производственный процесс Hulu, новому владельцу не придётся ждать. Согласно тому же договору, полный оперативный контроль над потоковым сервисом Disney получает прямо сейчас и будет самостоятельно заниматься развитием Hulu и всех его проектов. И чтобы далеко не ходить, в разработке уже находятся несколько сериалов Marvel: «Призрачный гонщик», «Хеллстром», «Говард Утка» и другие. Сервис даже не прочь приютить всю линейку закрытых Netflix «Защитников»«Сорвиголову», «Люка Кейджа», «Джессику Джонс»

Конечно, на Hulu ещё остаются готовые проекты NBCUniversal, но со временем все они переедут на их личную стриминг-платформу (когда она появится). И тогда уж Disney будет безраздельно царствовать и всем владеть. Впрочем, переименовывать Hulu в Disney18+ пока никто не собирается — устоявшийся бренд делает своё дело, и вообще, нечего зрителей смущать.

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