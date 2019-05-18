Миллионы американцев планируют взять выходной из-за финала «Игры престолов»

Для того чтобы как следует оплакать концовку «Игры престолов» и прийти в себя одного воскресного вечера будет маловато. Судя по всему, именно так рассудили миллионы жителей США, морально подготавливаясь к просмотру 6-й — заключительной — серии 8-го сезона фэнтезийного эпика.

По данным исследования аналитической конторы Workforce Institute, примерно 27,2 млн американцев планируют взять на 20 мая больничный или отгул (около 10,7 млн), договориться с начальством прийти на работу позже обычного, на крайний случай, поработать в этот день удалённо. Та часть из них, что всё же явится на работу, утверждает, что будет минимально продуктивна в понедельник. Учитывая слитый в сеть сюжет финала, этих людей можно понять.

Серьёзность намерений столь обширной аудитории устроить достойные проводы жертве сценарного вандализма — один из маркеров безусловно высокого интереса к заключительному эпизоду. Почти никто не сомневается, что премьера последнего эпизода принесёт «Игре престолов» новый рейтинговый рекорд.

Финал сериала выходит на кабельном канале HBO и его цифровых платформах 19 мая. Между тем зрительская онлайн-петиция против варварства Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса перевалила за 1 млн голосов и обзавелась исчерпывающим объяснением своего появления на просторах сети.