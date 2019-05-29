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«Снегопад» — трейлер 3-го сезона криминальной драмы

Кабельный канал FX опубликовал первый трейлер 3-го сезона «Снегопада». Сериал возвращается на телеэкраны 10 июля.

Криминальная драма повествует о жизни в Лос-Анджелесе середины 80-х, когда мегаполис охватила кокаиновая лихорадка. Основные действующие лица истории, чьи пути так или иначе пересекаются, стремятся к обретению богатства, влияния и власти. Местная полиция пытается сдерживать наркоэпидемию, но задача практически невыполнима.

В сериале снимаются Картер Хадсон, Демсон Идрис, Серхио Перис-Менчета, Эмили Риос и другие. Шоураннерами числятся Эрик Амадио и Дэйв Андрон («Правосудие»). За производственный процесс отвечает FX Productions.

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