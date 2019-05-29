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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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Официальная цифровая версия восьмого сезона «Игры престолов» уже в доступе

Феерический заключительный сезон «Игры престолов» стал доступен для официального цифрового скачивания на Amazon и других онлайн-сервисах. Теперь и у добропорядочных, отвергающих сетевое пиратство граждан есть возможность посмотреть и пересмотреть заключительную главу со всеми её сюжетными рытвинами и ухабами.

Помимо шести эпизодов цифровая версия восьмого сезона включает в себя двухчасовой документальный фильм «Игра престолов: Последний дозор» Джини Финлэй, а также два эксклюзивных видео со съёмок: «Долгая ночь» и «Финальный сезон».

Ролик «Финальный сезон» дополняют интервью с актёрским составом и, конечно, отцами бесчисленных мемов последних недель — шоураннерами Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом. Минутный тизер этого эксклюзивного видео уже имеется в сети.

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Видео Игра престолов
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