Официальная цифровая версия восьмого сезона «Игры престолов» уже в доступе

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Феерический заключительный сезон «Игры престолов» стал доступен для официального цифрового скачивания на Amazon и других онлайн-сервисах. Теперь и у добропорядочных, отвергающих сетевое пиратство граждан есть возможность посмотреть и пересмотреть заключительную главу со всеми её сюжетными рытвинами и ухабами.

Помимо шести эпизодов цифровая версия восьмого сезона включает в себя двухчасовой документальный фильм «Игра престолов: Последний дозор» Джини Финлэй, а также два эксклюзивных видео со съёмок: «Долгая ночь» и «Финальный сезон».

Ролик «Финальный сезон» дополняют интервью с актёрским составом и, конечно, отцами бесчисленных мемов последних недель — шоураннерами Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом. Минутный тизер этого эксклюзивного видео уже имеется в сети.