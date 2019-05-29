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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Amazon заказал съёмки драмы о выживании «Дикарки»

Потоковый сервис Amazon одобрил съёмки многосерийной подростковой робинзонады «Дикарки» (The Wilds) от сценариста и исполнительного продюсера Сары Страйхер («Сорвиголова»).

В общих чертах сюжет драмы далёк от оригинальности. Повествование сосредоточится на группе очень разных по происхождению и социальному статусу девочек-подростков, переживших авиакатастрофу и оказавшихся на необитаемом острове. Девушкам предстоит научиться действовать сообща, чтобы выжить вдали от цивилизации.

Эмми Б. Харрис выступает шоураннером сериала, а также входит в команду исполнительных продюсеров наравне со Страйхер и режиссёром пилотного эпизода Сюзанной Фогель («Шпион, который меня кинул»). За производство отвечают Amazon Studios и ABC Signature.

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Темы
 
Дикарки
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Amazon заказал съёмки драмы о выживании «Дикарки»

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