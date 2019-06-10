Майкл Рукер снимается в сериале по «Тёмной башне» Стивена Кинга

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Сериал по «Тёмной башне» Стивена Кинга продолжает набирать в свои ряды крутых парней — актёрский состав 13-серийного проекта от Amazon пополнил Майкл Рукер («Стражи галактики»). Какая роль ему досталась, к сожалению, пока держится в строгом секрете.

Фантастический эпик, основанный на четвёртом романе «Колдун и кристалл» и частично на первом романе «Стрелок», повествует о становлении главного героя Роланда Дискейна (Сэм Страйк): получении заветных револьверов, первой встрече с Человеком в чёрном (Яспер Пяякконен), первой любви и первой миссии в качестве Стрелка.

Обязанности шоураннера возложены на Глена Маззару («Щит», «Ходячие мертвецы»). Сценаристами значатся Николай Арсель и Андерс Томас Йенсен. Исполнительными продюсерами — Акива Голдсман, Грегори Лессанс, Рон Ховард, Брайан Грейзер и Джефф Пинкнер. За производство отвечают Media Rights Capital и Sony Pictures TV. Съёмки сериала уже начались и проходят в Хорватии.