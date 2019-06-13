У авторов «Болотной твари» были планы на три сезона и «Тёмную Лигу Справедливости»

Ситуация с неожиданным закрытием «Болотной твари» остаётся неясной. Официальное заявление, на днях выпущенное потоковым сервисом DC Universe, особенно ничем не помогло — в тексте лишь подтверждалось отсутствие планов на второй сезон и отмечалось, что представители цифровой платформы пока не вправе разглашать причину закрытия.

Творческую команду, включая продюсера Джеймса Вана, ситуация с закрытием сериала застала врасплох. Это подтверждают задействованные в производстве инсайдеры, с которыми на условиях анонимности удалось пообщаться изданию Business Insider.

По их словам, после неожиданного решения продюсеров сократить первый сезон с 13 до 10 серий съёмочная команда отправлялась на отдых без мысли об окончательном завершении работы, оставив декорации неразобранными. И все были настроены ещё более оптимистично, когда появились первые отзывы на сериал. Критикам и зрителям он явно понравился.

Инсайдеры также отмечали, что на антураж средств студия не жалела и была очень довольна результатами. Один из анонимных участников команды упомянул, что на одну из важнейших локаций, к примеру, потратили около $ 2 млн, подкрепив свой комментарий фотографией масштабной декорации.

Печальнее всего, что, если верить инсайдерам, у создателей были большие планы по расширению телевизионной вселенной DC. Во-первых, у «Болотной твари» имелась как минимум трёхсезонная арка. При сохранении должной популярности проект, вероятнее всего, тремя сезонами не ограничился бы. Во-вторых, сериал подготавливал почву для ансамблевого многосерийного проекта-кроссовера «Тёмная Лига Справедливости», в котором поучаствовали бы персонажи из «Болотной твари».

К слову, портал The Hollywood Reporter, ссылаясь на собственных инсайдеров, предполагает, что причина закрытия самая что ни на есть тривиальная (и глупая) — ещё в ходе производства продюсеры посчитали, что сериал не будет иметь успеха у аудитории, и решили его свернуть, но рубить проект на корню не стали. Создателями дали возможность завершить сезон, чтобы пополнить им видеотеку DC Universe.