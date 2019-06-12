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Syfy готовит многосерийный сольник «Лобо» о знаменитом наёмнике DC Comics

Успевший засветиться в промо-материалах второго сезона «Криптона» хамоватый мужик, похожий на пьяного бомжеватого косплеера, отхватил себе многосерийный сольник. Мужика зовут Лобо, и он волею кабельного канала Syfy станет главным героем спин-оффа. В обоих проектах экранным воплощением персонажа выступает Эммет Джей Скэнлэн («Крах»).

Сериал «Лобо» повествует об одном из самых крутых наёмников вселенной DC. Инопланетный охотник за головами и практически непобедимый антигерой охотно путешествует по галактикам, набирая и выполняя заказы. За годы своей убийственной работы Лобо приходилось не только сражаться с супергероями, но и выступать их союзником.

Сценаристом и исполнительным продюсером сериала назначен Кэмерон Уэлш («Константин», «Криптон»).

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Лобо
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