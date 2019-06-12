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Джуд Лоу сыграет в психологической драме от HBO и Sky

Его Святейшество Джуд Лоу («Молодой Папа») возглавил актёрский состав совместного проекта британского телевещателя Sky и кабельного канала HBO — шестисерийного мини-сериала «Третий день» (The Third Day).

Главный герой психологической драмы Сэм (Лоу) попадает на загадочный остров у берегов Британии и вовлекается в необычный мир его обитателей. Вдали от большой земли он начинает испытывать на себе влияние странных островных ритуалов и мысленно возвращается к травме из своего прошлого. Граница между реальностью и фантазией стирается, а душевные метания Сэма начинают угрожать местному жизненному укладу, вызывая недовольство островитян.

Режиссировать будет Марк Манден по сценарию Денниса Келли — оба работали над многосерийным триллером «Утопия». В производстве задействованы Sky Studios и Plan B Entertainment Брэда Питта. Съёмки начнутся в июле, а премьера состоится в следующем году.

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Темы
 
Третий день
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Джуд Лоу сыграет в психологической драме от HBO и Sky

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