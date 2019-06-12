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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Netflix продлил «Матрёшку» на второй сезон

Многосерийная чёрная комедия «Матрёшка», тепло принятая критиками и зрителями, получила официальное продление на второй сезон. Восьмисерийное продолжение выйдет на потоковом сервисе Netflix в следующем году.

В первом сезоне молодая женщина из Нью-Йорка по имени Надя (Наташа Лионн) становится жертвой загадочной временной петли. Ей приходится снова и снова отправляться на вечеринку, к окончанию которой Надя неизменно погибает, а наутро приходит в себя живой и невредимой.

В сериале снимаются Грета Ли, Юл Васкес, Элизабет Эшли, Чарли Барнетт и другие. Лионн и Лесли Хэдланд («Смертельное влечение») числятся сценаристами, а также режиссёрами вместе с Джеми Бэббит («Кремниевая долина»). В команде создателей помимо Лионн и Хэдланд числится Эми Полер («Парки и зоны отдыха»). Производством заведуют Universal Television, Paper Kite Productions, JAX Media и 3 Arts Entertainment.

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Матрёшка
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