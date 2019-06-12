«Бэтвумен» — промо-ролик супергеройской драмы

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал The CW опубликовал промо-ролик супергеройской драмы «Бэтвумен», которая с выходом первого трейлера успела намекнуть зрителям на сильный феминистический посыл. Публика, правда, не сильно впечатлилась. Свежий ролик «Времена меняются» демонстрирует, что главная героиня не постоит за ценой, если есть возможность поступить наперекор мужскому совету.

Криминальная драма поведает о Кейт Кейн (Руби Роуз), под маской Бэтвумен воюющей со злом и несправедливостью в родном Готэме. Главной героине с букетом психологических травм и личных демонов только предстоит принять свой супергеройский статус и стать символом надежды для погрязшего в беззаконии мегаполиса.

Кэролайн Дрис («Дневники вампира») — сценарист, шоураннер, а также исполнительный продюсер проекта наряду с Грегом Берланти. Производство на контроле у Berlanti Productions и Warner Bros. Television. Премьеру ожидайте этой осенью.