«Пенниуорт» — трейлер и постер сериала о молодости одного известного дворецкого

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

А вот и официальный трейлер «Пенниуорта». Кабельный канал Epix наконец-то расщедрился на полноценный видеоанонс и постер 10-серийной остросюжетной драмы, стартующей в эфире 28 июля.

В своеобразном приквеле истории о Бэтмене речь пойдёт о молодых годах его будущего дворецкого и верного помощника Альфреда Пенниуорта (Джек Бэннон). События разворачиваются в Лондоне 60-х. Завязав с военной службой, ветеран британского спецназа создаёт частную охранную компанию и знакомится с миллиардером Томасом Уэйном (Бен Элдридж), отцом Брюса.

Расквитавшийся с «Готэмом» Бруно Хеллер выступает сценаристом, а также исполнительным продюсером сериала наряду с режиссёром первого сезона Дэнни Кэнноном.

И постер: