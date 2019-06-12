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Первоисточник: wegotthiscovered.com Прямая ссылка на новость:
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Marvel подумывает вернуться к «Сверхлюдям»

У ныне печально известных «Сверхлюдей» есть шанс вернуться на экраны. Но, само собой, не в том виде, в каком они были представлены аудитории в 2017 году. Сериал ABC, чью премьеру закатили в IMAX-кинотеатрах, ещё надолго запомнится Marvel в качестве исключительно неприятного опыта. Критики и зрители оказались солидарны в своём неприятии многосерийной экранизации известного комикса, и проект потихоньку свернули ещё до окончания первого сезона.

Как бы то ни было, эпические приключения Чёрного грома и королевского семейства из Аттилана в будущем могут перекочевать на широкие экраны. Источники портала We Got This Covered утверждают, будто полнометражный ребут является предметом активных обсуждений. Фильм может стать частью Пятой фазы MCU. Если же от киноформата откажутся, история об аттиланцах может приземлиться на потоковом сервисе Disney+ в виде сериала.

Какая бы судьба ни постигла «Сверхлюдей», точно известно одно: никто из предыдущего актёрского состава к своим ролям не вернётся, а вот историю особенно менять не собираются, и она сохранит свои основные сюжетные повороты.

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Сверхлюди
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