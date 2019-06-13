Джош Хартнетт и Бриджет Риган возглавили актёрский состав готического детектива «Потерянный рай»

Spectrum Originals и Paramount Network заказали производство 10-серийного мистического детективного сериала под рабочим названием «Потерянный рай» (Paradise Lost).

Актёрский состав проекта обогатился сразу целой россыпью громких имён: Джош Хартнетт («Ужасы по дешёвке») и Бриджет Риган («Агент Картер») исполнят ведущие партии; Барбара Херши («Однажды в сказке»), Ник Нолти («Мандалорец»), Гэйл Бин («Белая ворона»), Даниэль Дэдуайлер («Атланта») и Шэйн Макрей («Хитрый Пит») составят им компанию.

История в жанре южной готики закрутится вокруг психиатра (Риган), которая вместе с семьёй переезжает из Калифорнии в родной городок мужа (Хартнетт) в штате Миссисипи. Там ей открываются грязные тайны, безвозвратно меняющие жизнь всех к ним причастных.

Соавторами сценария и шоураннерами сериала выступают Родес Фишбёрн («Кровь и нефть») и Арика Лизанн Миттмен («Вне времени»). Режиссировать пилотный эпизод поставлен Джон Ли Хэнкок. Он также числится исполнительным продюсером наряду с Дэвидом Кантером, Джеффом Окином и Ромео Тироне. Производство стартует в ближайшее время.