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Первоисточник: tvseriesfinale.com Прямая ссылка на новость:
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Каскадёры «Сорвиголовы» не смогут побороться за «Эмми»

У безутешных поклонников закрытого «Сорвиголовы» оставалось крайне слабое, но всё же утешение в том, что команда дублёров сериала наверняка сможет побороться в этом году за «Эмми». По понятным причинам многие уповали на то, что в список номинантов войдёт снятая одним кадром впечатляющая сцена драки в тюремном коридоре из третьего сезона. Однако проекту отказали в последней милости.

Шоураннер заключительного сезона Эрик Олесон у себя в твиттере сообщил, что по условиям отбора на соискание премии годятся отрывки длительностью не более трёх минут. Из-за внушительного хронометража — целых 11 минут — коридорная экшен-сцена лишается возможности попасть в список номинантов, а вырезать из цельной постановки трёхминутный кусок, чтобы втиснуться в условия, не имеет никакого смысла.

Netflix закрыл супергеройскую экшен-драму с Чарли Коксом в титульной роли прошлой осенью. Официально причина так и не была объявлена, но совершенно очевидно, что все совместные с Marvel проекты закрыты из-за намерений Disney вернуть права на интеллектуальную собственность в преддверии открытия собственного потокового сервиса Disney+.

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Сорвиголова
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