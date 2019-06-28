Нил Гейман не смог убедить Marvel TV экранизировать его комикс Marvel 1602

Недавно выяснилось, что наряду с «Американскими богами» и «Благими знамениями» телевизионная вселенная могла бы обогатиться ещё одним сериалом по трудам Нила Геймана — экранизацией комикса Marvel 1602. Об этом автор недавно упомянул в собственном твиттере.

Оказывается, в прошлом году Гейман предлагал Marvel Television перенести Marvel 1602 на малые экраны, но студия не выказала заинтересованности в проекте. Мини-серия из восьми выпусков повествует о марвеловских персонажах из елизаветинской эпохи, среди которых Ник Фьюри, Люди-Икс, Сорвиголова, Человек-паук, Доктор Стрэндж и другие известные герои вселенной. В этой альтернативной реальности супергерои сталкиваются с масштабной таинственной угрозой всему миру и должны объединиться, чтобы спасти человечество. В повествовании присутствуют также известные суперзлодеи и антигерои вроде Доктора Дума и Магнето.

Серия вышла в 2003 году, получила смешанные отзывы, однако нашла свою аудиторию и породила три сиквела.