Карл Урбан, Сет Роген и Эван Голдберг рассказывают о комедийном экшене «Пацаны»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Amazon выпустил ролик о создании сериала «Пацаны». Режиссёры-продюсеры первого сезона Сет Роген и Эван Голдберг вместе с исполнителем одной из главных ролей Карлом Урбаном делятся впечатлениями о проекте. Восьмисерийная премьера состоится 26 июля.

Экранизация комикса Гарта Энниса и Дэрика Робертсона рассказывает об отряде опытных бойцов, устраняющих обнаглевших от безнаказанности супергероев. Наряду с Урбаном в сериале снимаются Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара, Джесси Т. Ашер, Нэйтан Митчелл, Джек Куэйд, Лас Алонсо и Томер Капон.