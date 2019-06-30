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Карл Урбан, Сет Роген и Эван Голдберг рассказывают о комедийном экшене «Пацаны»

Стриминговый сервис Amazon выпустил ролик о создании сериала «Пацаны». Режиссёры-продюсеры первого сезона Сет Роген и Эван Голдберг вместе с исполнителем одной из главных ролей Карлом Урбаном делятся впечатлениями о проекте. Восьмисерийная премьера состоится 26 июля.

Экранизация комикса Гарта Энниса и Дэрика Робертсона рассказывает об отряде опытных бойцов, устраняющих обнаглевших от безнаказанности супергероев. Наряду с Урбаном в сериале снимаются Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара, Джесси Т. Ашер, Нэйтан Митчелл, Джек Куэйд, Лас Алонсо и Томер Капон.

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