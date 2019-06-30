Новости сериалов — лучшее за неделю

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Джеймс и Дэйв Франко продюсируют сериал о создателях компьютерной игры Doom — канал USA Network заказал съёмки пилота.
Стартовали съёмки финального сезона мистического триллера «Тьма» — авторы обещают ответить на все вопросы.
Завершились съёмки первого сезона «Хранителей» Дэймона Линделофа — премьеру амбициозного проекта обещают этой осенью.
В приквеле «Игры престолов» могут появиться мамонты — всё-таки речь пойдёт о древнем Вестеросе.
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